Via agli screening gratuiti per ipertensione e fibrillazione atriale

Parte oggi la fase conclusiva di “Occhio al Cuore”, la campagna digratuito nelle farmacie comunali di Avenza e Marina, a rotazione, fino al 31 gennaio. Scopo dell’iniziativa di Nausicaa SpA è la ricerca dei casi dinon ancora diagnosticati e che mettono silenziosamente a repento la vita di molte persone. Da oggi ogni over 40 potrà prenotare un appuntamento e sottoporsi gratuitamente ad un test combinato molto semplice. L’, ovvero l’aumento dei valori della pressione arteriosa a riposo, aumenta il rischio di sviluppare problemi come l’ictus in età precoce. La malattia è spesso priva di sintomi evidenti. Laè invece una patologia che interessa il ritmo cardiaco. Lonelle farmacie comunali permette di identificare le due patologie in soli 10 minuti.