Va in pensione Apreda. Prima donna alla Polstrada

Sono trascorsi trent’anni da quando PaolagiuntaPolizia Stradale di Reggio Emilia – venne arruolata nella Polizia di Stato e inviatascuola di Caserta per diventare agente effettivo. Nativa di Sorrento, subito dopo il corso venne destinata al distaccamento delladi Guastdove rimase per qualche tempo. Trasferita successivamentedi Livorno, ha poi fatto ritorno nella sede storica della Polizia Stradale di viale Timavo, a Reggio. "Nel corso degli anni ha maturato un’invidiabile esperienza all’interno delle scuole dove ha insegnato educazione stradale ed ha spesso partecipato ai primi servizi di contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera". Amici e colleghi hanno festeggiato il suo nuovo ’ruolo’ di pensionata, salutando la collega che per tanti anni ha mostrato passione ed attaccamentodivisa e donandogli una targa ed una medaglia a ricordo della sua permanenza a Reggio Emilia.