Truffa su permessi di soggiorno e bonus a Civitavecchia | 9 indagati

La Polizia diha smascherato un sistema fraudolento che coinvolgeva nove cittadini tunisini, accusati di aver ottenuto illecitamente circa 300mila euro di fondi pubblici. Attraverso documenti falsi e dichiarazioni mendaci, i sospettati simulavano una presenza continuativa in Italia per beneficiare di sussidi come assegni familiari,maternità e voucher scolastici. L’indagine, durata oltre un anno, ha rivelato che i beneficiari non risiedevano stabilmente nel Paese e che molti minori non avevano mai frequentato scuole italiane. Attualmente sono in corso procedimenti per revocare idie recuperare le somme indebitamente percepite.Le modalità operative dellaLe indagini condotte dalla Polizia di, con il supporto di altri enti, hanno permesso di ricostruire il meccanismo fraudolento messo in atto dai sospettati.