Quotidiano.net - SolidWorld si allea con Vection:: "Accelerare sull’Ia"

Leggi su Quotidiano.net

GRAZIE AD UN ACCORDO di tre anni fraGroup eTechnologies verranno integrate le tecnologie di intelligenza artificiale e di realtà estesa già messe a punto da, con l’obiettivo di dare un impulso alla competitività delle aziende industriali italiane e innovare le piattaforme digitali utilizzate. L’accordo prevede l’integrazione e la distribuzione dell’intera piattaforma di soluzioni innovative dida parte diin Italia al fine di migliorare processi chiave produttivi come progettazione, formazione tecnica, assistenza e manutenzione. Le nuove tecnologie che verranno proposte a seguito di questo accordo trovano applicazione in numerosi settori strategici, tra cui quello della manifattura, attraverso l’ottimizzazione dei processi produttivi, grazie all’utilizzo di dati 3D e visualizzazioni interattive, migliorando la produttività e la formazione del personale, e anche nel settore della sanità, dove le tecnologie dotate di intelligenza artificiale e realtà estesa sono utilizzate per ottimizzare la formazione medica, attraverso simulazioni immersive e ricostruzioni 3D di immagini biomediche.