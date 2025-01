Anteprima24.it - Scuola politica promossa dalla Diocesi, progetto alla fase finale

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 18 gennaio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in Avellino presso l’Auditorium del Polo Giovani,via Morelli e Silvati n. 16, si concluderà la II edizione del“Partecipare per costruire democrazia.”, dell’Ufficio della Pastorale per lae l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) delladi Avellino.Gli studenti e le studentesse delle Scuole Secondarie di secondo grado di Avellino, i quali hanno preso parte al ciclo di eventi di carattere seminariale per l’anno scolastico 2024/25, presenteranno i propri elaborati relativi ai temi trattati, quali famiglia,, giustizia, autonomia differenziata, confrontandosi con il Dott. Marco Damilano.Introdurranno i lavori il Provveditore agli studi di Avellino, Dott.