Fermato per una rapina confessa un omicidio Ho ucciso un uomo e ho sepolto La vittima è una guardia giurata

Fermato per una rapina a Ferrara, ma confessa un omicidio. Il presunto assassino è un uomo di 41 anni, mentre la vittima sarebbe una guardia giurata di cui si erano perse le tracce.

