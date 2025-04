L international School of Como è prima scuola in italia autorizzata a fornire Caree Related Programme

international School of Como, da oltre 20 anni punto di riferimento a Como per le famiglie che scelgono per i figli un percorso di studi internazionale, è la prima scuola in italia a offrire il Career Related Programme su autorizzazione della international Baccalaureate Organization, fondazione. Quicomo.it - L'international School of Como è prima scuola in italia autorizzata a fornire Caree Related Programme Leggi su Quicomo.it of, da oltre 20 anni punto di riferimento aper le famiglie che scelgono per i figli un percorso di studi internazionale, è laina offrire ilsu autorizzazione dellaBaccalaureate Organization, fondazione.

Potrebbe interessarti anche:

Al via la prima International Landscape School: formazione avanzata sul paesaggio, tra teoria e territorio

Bergamo. Dal 9 al 12 aprile, Bergamo ospita la prima edizione della International Landscape School, iniziativa di Alta Formazione organizzata dall’Università degli studi di Bergamo nell’ambito del ...

International School Meals Day, l’iniziativa di ANIR Confindustria: “Un passo avanti per il cibo pubblico nelle mense scolastiche italiane”

ANIR Confindustria ha celebrato l’International School Meals Day, promuovendo l’idea di istituzionalizzare questa ricorrenza anche in Italia come appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione ...

Nasce l'International school of Brindisi: un passo decisivo per l’internazionalizzazione della città

BRINDISI - Apre per l’anno scolastico 2025-26 a Brindisi l’International School of Brindisi (Isb). Una scuola indipendente, internazionale e non profit, accreditata con la Middle State Association ...