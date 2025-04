Roma punti di domanda Dovbyk e Pellegrini dubbi in attesa del nuovo allenatore

Roma, non solo per i risultati che decideranno le sorti in classifica, ma anche per qualche giocatore che dovrà cercare di ben figurare nelle ultime sei gare di campionato. Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbero due importanti incognite nel futuro giallorosso, che rispondono ai nomi di Pellegrini e Dovbyk, che per motivi differenti finiscono spesso sul banco degli imputati, con il loro destino nella Capitale che potrebbe dipendere soprattutto dal nuovo allenatore.Crisi senza fine per PellegriniIl derby ha scritto un’altra pagina stropicciata della stagione di Pellegrini, che fin dalle prime partite non è mai riuscito ad incidere. Con il passare delle settimane si pensava che il numero 7 giallorosso potesse far lievitare le proprie prestazioni, invece così non è stato e la gara contro la Lazio ha mostrato una volta di più tutte le difficoltà che non gli hanno permesso di essere al centro di questa squadra. Sololaroma.it - Roma, punti di domanda Dovbyk e Pellegrini: dubbi in attesa del nuovo allenatore Leggi su Sololaroma.it Sarà un finale di stagione fondamentale in casa, non solo per i risultati che decideranno le sorti in classifica, ma anche per qualche giocatore che dovrà cercare di ben figurare nelle ultime sei gare di campionato. Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbero due importanti incognite nel futuro giallorosso, che rispondono ai nomi di, che per motivi differenti finiscono spesso sul banco degli imputati, con il loro destino nella Capitale che potrebbe dipendere soprattutto dal.Crisi senza fine perIl derby ha scritto un’altra pagina stropicciata della stagione di, che fin dalle prime partite non è mai riuscito ad incidere. Con il passare delle settimane si pensava che il numero 7 giallorosso potesse far lievitare le proprie prestazioni, invece così non è stato e la gara contro la Lazio ha mostrato una volta di più tutte le difficoltà che non gli hanno permesso di essere al centro di questa squadra.

Potrebbe interessarti anche:

Scarsa offerta in Centro, domanda in crescita in periferia: come cambia il mercato immobiliare a Roma

Meno offerta in Centro, cresce la domanda in periferia. Questo è il bilancio del mercato immobiliare a Roma nel secondo semestre del 2024 stando al report di Fiaip Monitora Roma l’Osservatorio ...

La Fermana non ha scelta, tre punti col Roma City. Brini: "C’è voglia di riscatto"

A nove giornate dalla fine, dopo quattro sconfitte di fila la Fermana penultima in classifica affronta il Roma City al Bruno Recchioni, oggi alle 14,30. Nessuno la vorrebbe chiamare decisiva, magari ...

Roma, dal derby 10 punti recuperati alla Lazio: Olimpico a due facce

Roma già proiettata con la testa a Bilbao, per un ritorno degli ottavi di finale di Europa League da non fallire ad ogni costo, ma nel frattempo si è conclusa un’intensa 28ª giornata di campionato ...

Lazio-Roma 1-1: risultato finale e highlights. La Roma al telefono / Lecce – Roma 0-1, l’urlo di Dovbyk. Ranieri: "Ci ho creduto fino alla fine. A Dovbyk va sempre chiesto di più". Dovbyk, undici i gol fin qui ma mai a una big. La Roma vuole di più. Un Bologna bello e tosto butta via altri punti allo scadere: Roma domata e rimontata al Dall'Ara, ma un rigore di Dovbyk fissa il 2-2. Pagelle Roma-Bilbao: i top&flop della partita con l'Athletic. Ne parlano su altre fonti

calciostyle.it riferisce: Roma: Dovbyk divide, ma i suoi gol valgono punti pesanti - Queste reti di Dovbyk hanno portato in dote alla Roma 16 punti tra Serie A ed Europa League ... Per rispondere a queste domande, abbiamo deciso di analizzare l’andamento delle squadre del campionato ...

Segnala msn.com: Roma, Ranieri chiede più gol. Dovbyk deve sbloccarsi nei big match e con la Lazio cerca il primo squillo su azione - Tanti punti, ma quasi sempre col minimo sforzo. Claudio Ranieri chiede uno step in più alla sua Roma e manda un preciso messaggio al reparto offensivo. La squadra giallorossa, infatti, è quella che ha ...

Lo riporta europacalcio.it: Corri, Artem: la Roma punta tutto su Dovbyk per la Champions - Artem Dovbyk è il terzo calciatore degli ultimi venticinque anni di storia della Roma a terminare la stagione in doppia cifra alla stagione d’esordio in maglia giallorossa. La cabala ...