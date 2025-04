Gravidanzaonline.it - Cos’è l’April Theory, la Teoria dell’Aprile come “vero capodanno”

Gennaio è spesso considerato il mese dei nuovi inizi. Ma cosa succede quando arrivi a quel punto dell’anno esausto, sopraffatto dalle feste, dal rientro a scuola e dal bilancio familiare? Se sei genitore, sai bene che gennaio raramente rappresenta un “nuovo inizio”. È più un periodo di recupero che di rinascita.Entra in scena la April: una visione alternativa che considera aprileilinizio dell’anno. E no, non è solo una moda da social. È un concetto sostenuto da elementi scientifici, psicologici e stagionali—e sta guadagnando terreno tra esperti di salute mentale, genitori stanchi e chiunque senta il bisogno di un reset più naturale e sostenibile.April, un nuovo inizio, nel momento giustoSecondo l’astrologia, l’anno astrologico comincia con l’ingresso del Sole in Ariete (fine marzo), simbolo di energia e rinascita.