In Italia il 50 dei giovani 25 34 anni vive con i genitori in Europa la media è del 30 La cartina con i dati 2024

dati pubblicati da Eurostat, circa il 30% dei giovani europei tra i 25 e i 34 anni vive ancora nella casa familiare. L’Italia supera nettamente la media: 1 giovane su 2 (50%) tra i 25 e i 34 anni non ha ancora lasciato il nucleo familiare, facendo registrare uno dei valori più elevati dell’Unione.L'articolo In Italia il 50% dei giovani (25-34 anni) vive con i genitori, in Europa la media è del 30%. La cartina con i dati 2024 . Leggi su Orizzontescuola.it Secondo ipubblicati da Eurostat, circa il 30% deieuropei tra i 25 e i 34ancora nella casa familiare. L’supera nettamente la: 1 giovane su 2 (50%) tra i 25 e i 34non ha ancora lasciato il nucleo familiare, facendo registrare uno dei valori più elevati dell’Unione.L'articolo Inil 50% dei(25-34con i, inlaè del 30%. Lacon i

