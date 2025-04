Unahotels pronta alla sfida contro Malaga coach Priftis chiama a raccolta

coach Priftis - È chiaro che quella che abbiamo di fronte a noi è un’altra settimana molto impegnativa. Malaga è una squadra di altissimo livello, che abbina qualità a quantità. Per giocare al loro livello dobbiamo essere concentrati, fisici e soprattutto molto attenti a livello tattico. Abbiamo recuperato Faried, che ci è mancato molto la scorsa settimana. Sono certo che lotteremo, abbiamo grande motivazione per fare del nostro meglio, giocando insieme, di squadra, con l’intenzione di essere competitivi contro un grande team". Dopo il successo a Scafati che ha ulteriormente avvicinato la Unahotels ai playoff, il tecnico chiama a raccolta i suoi per la sfida di Coppa. Sport.quotidiano.net - Unahotels pronta alla sfida contro Malaga: coach Priftis chiama a raccolta Leggi su Sport.quotidiano.net "Ci attende ovviamente una partita difficilissima, che arriva dopo soli tre giorni da quella di Scafati, con in mezzo anche il viaggio di ritorno - analizza- È chiaro che quella che abbiamo di fronte a noi è un’altra settimana molto impegnativa.è una squadra di altissimo livello, che abbina qualità a quantità. Per giocare al loro livello dobbiamo essere concentrati, fisici e soprattutto molto attenti a livello tattico. Abbiamo recuperato Faried, che ci è mancato molto la scorsa settimana. Sono certo che lotteremo, abbiamo grande motivazione per fare del nostro meglio, giocando insieme, di squadra, con l’intenzione di essere competitiviun grande team". Dopo il successo a Scafati che ha ulteriormente avvicinato laai playoff, il tecnicoi suoi per ladi Coppa.

Potrebbe interessarti anche:

La guerra dei dazi è partita: la Francia sfida gli USA, mentre l’Italia è pronta a mediare

Trump non molla la presa: dopo aver imposto tariffe del 25% su Canada, Messico e Cina, ora minaccia anche l’Unione Europea Il Presidente americano ha già fatto sapere che l’Europa - che a suo dire ...

Trump al Congresso: "Zelensky mi ha scritto. La Russia è pronta per la pace". Poi rilancia la sfida all'Ue

Per il presidente Usa l'Europa "ha speso più in petrolio e gas russi che in aiuti a Kiev" e "i dazi renderanno l'America di nuovo ricca e grande"

Conference League: Fiorentina pronta alla sfida contro il Celje

Rieccola lì la Conference League, che attende la Fiorentina al banco di prova sloveno. Sulla carta (ma guai a errori di sottovalutazione) il piccolo Celje dovrebbe impensierire meno del ...

Davide Dionigi: "Reggiana pronta per la sfida contro il Pisa, ma attenzione alla difesa". UNAHOTELS pronta per la sfida contro Tenerife nei Round of 16 della Basketball Champions League. Etrusca San Miniato pronta per la sfida decisiva contro Casale al Fontevivo. Pallacanestro Reggiana pronta per la sfida contro Tenerife in BCL. Unahotels pronta per la Coppa: al PalaBigi arrivano i polacchi del Wroclaw. Bnv Juve Pontedera pronta per l'ultimo ostacolo contro Cus Firenze prima dei play-out. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Unahotels sfida Malaga in gara-2 di Basketball Champions League - Archiviata l’agevole vittoria sul campo di Scafati, è già tempo di proiettare mente e cuore a gara-2 dei quarti di finale di Basketball Champions League. Domani sera alle ore 20, la Unahotels riceve a ...

sportando.basketball comunica: UnaHotels Reggio Emilia, Priftis: “Contro Venezia gara estremamente impegnativa” - Coach Priftis ha presentato così la sfida di LBA della sua UnaHotels Reggio Emilia contro la Reyer Venezia. Dopo l’impegno infrasettimanale in Basketball Champions League, la UNAHOTELS Reggio Emilia ...

Si apprende da msn.com: Givova vs Unahotels: Sfida Cruciale per la Salvezza e i Playoff - Reggio Emilia affronta Scafati in una partita decisiva per la salvezza e i playoff, con assenze importanti e un clima infuocato.