Sport.quotidiano.net - Baskérs Forlimpopoli: stagione perfetta con 26 vittorie, ora i playoff contro Taurus Jesi

Ventiseiin ventisei gare: ichiudono la regular season facendo percorso netto, sbancando nel finale per 65-69 (parziali 13-27; 34-40; 51-54) l’ostico campo di Porto Sant’Elpidio. Non è stato certo semplice, però, per i galletti, che nonostante il doppiaggio arrivato già a fine primo quarto, propiziato da un Fin infallibile dall’arco, già nei secondi 10’ si sono scontrati con la veemente risalita dei marchigiani, guidati da un volitivo Rupil (21 punti per lui). Possesso dopo possesso,ha faticato a contenere l’onda, nonostante un Jonas Bracci presente nel pitturato e un Rossi in grande spolvero. Vallasciani e Fabi, però, hanno creato una grande occasione per Porto Sant’Elpidio, che a 30” dalla sirena si è trovata a un possesso di distanza, sul 63-65: poi Sampieri (nella foto) e Lorenzo Brighi hanno messo la parola fine sull’ine sulla regular season, che ha incoronato gli artusiani prima forza imbattuta del torneo.