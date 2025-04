Borse Asia Pacifico in rialzo dopo la tregua sui dazi auto annunciata da Trump

Borse di Asia e Pacifico all'indomani dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump su una possibile tregua per i dazi relativi alle auto. Tokyo ha guadagnato lo 0,84 %, Taiwan l'1,77%, Seul lo 0,88%, e Sidney lo 0,17%. Ancora aperte Hong Kong (-0,24%), Shanghai -0,13%), Mumbai (+2,11%) e Singapore (+1,84%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sugli indici Usa. La possibile tregua annunciata dal presidente Usa Donald Trump per i dazi sulle auto ridà fiato ai mercati, che tengono gli occhi puntati sulla decisione della Bce sui tassi annunciata per giovedì prossimo 17 aprile. In rialzo il greggio (Wti +0,31% a 61,72 dollari al barile), inverte la rotta il gas (-0,34% a 34,38 euro al MWh) dopo un avvio positivo ad Amsterdam, e sale ulteriormente l'oro (+0,32% a 3. Quotidiano.net - Borse Asia-Pacifico in rialzo dopo la tregua sui dazi auto annunciata da Trump Leggi su Quotidiano.net Sui sono mosse in ordine sparso le principalidiall'indomani dell'annuncio del presidente Usa Donaldsu una possibileper irelativi alle. Tokyo ha guadagnato lo 0,84 %, Taiwan l'1,77%, Seul lo 0,88%, e Sidney lo 0,17%. Ancora aperte Hong Kong (-0,24%), Shanghai -0,13%), Mumbai (+2,11%) e Singapore (+1,84%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli sugli indici Usa. La possibiledal presidente Usa Donaldper isulleridà fiato ai mercati, che tengono gli occhi puntati sulla decisione della Bce sui tassiper giovedì prossimo 17 aprile. Inil greggio (Wti +0,31% a 61,72 dollari al barile), inverte la rotta il gas (-0,34% a 34,38 euro al MWh)un avvio positivo ad Amsterdam, e sale ulteriormente l'oro (+0,32% a 3.

