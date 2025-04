Cesena pareggio col Frosinone complica la corsa playoff

pareggio col Frosinone è stato valutato negativamente da parte del popolo del Manuzzi, conscio che a forza di punticini si giunge alla salvezza, ma si perde il treno dei playoff. Vero, a tiro del Cavalluccio (44) restano Palermo a 45 e Bari, stessi punti del Cesena, ma favorito dagli scontri diretti (vittoria e pari per i pugliesi). Quindi per riottenere il pass playoff, zona in cui i romagnoli sono stati per gran parte del campionato, non resta che fare un punto in più del Bari. Tra l’altro si profila un altro scontro diretto in ottica playoff, il derby col Modena (41) in programma lunedì di Pasquetta. Due risultati su tre sono favorevoli ai romagnoli, con un altro pareggio terrebbero a distanza i canarini e ovviamente ancora meglio in caso di vittoria al Braglia. Dovesse invece vincere il Modena la situazione diventerebbe ulteriormente complicata per i bianconeri che si vedrebbero raggiungere da un’altra pretendente, a quel punto a sua volta favorita sempre dagli scontri diretti (pari e vittoria). Ilrestodelcarlino.it - Cesena: pareggio col Frosinone complica la corsa playoff Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ilcolè stato valutato negativamente da parte del popolo del Manuzzi, conscio che a forza di punticini si giunge alla salvezza, ma si perde il treno dei. Vero, a tiro del Cavalluccio (44) restano Palermo a 45 e Bari, stessi punti del, ma favorito dagli scontri diretti (vittoria e pari per i pugliesi). Quindi per riottenere il pass, zona in cui i romagnoli sono stati per gran parte del campionato, non resta che fare un punto in più del Bari. Tra l’altro si profila un altro scontro diretto in ottica, il derby col Modena (41) in programma lunedì di Pasquetta. Due risultati su tre sono favorevoli ai romagnoli, con un altroterrebbero a distanza i canarini e ovviamente ancora meglio in caso di vittoria al Braglia. Dovesse invece vincere il Modena la situazione diventerebbe ulteriormenteta per i bianconeri che si vedrebbero raggiungere da un’altra pretendente, a quel punto a sua volta favorita sempre dagli scontri diretti (pari e vittoria).

