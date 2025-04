Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins chiude l’ultimo Raw pre-WrestleMania con uno Stomp su CM Punk e Reigns

Siamo ufficialmente entrati nella settimana di, tensione alle stelle in attesa delle due grandi serate e nelRaw prima del Granddaddy of Them All c’è stato ancheconfronto tra CM, Romane anche Paul Heyman, ormai da considerare protagonista quasi alla pari dei tre wrestler in questa storia fatta di favori e presunti tradimenti. Il Wise man questa notte ha accompagnato Romancome sempre, ma sabato sarà all’angolo di CM.“Paul, mi hai tradito”Il primo a salire sul ring, come quasi sempre è accaduto in questi mesi è stato Roman. Il Tribal Chief rivolgendosi al pubblico di Sacramento, ha detto che loro non lo tradirebbero mai, a differenza di qualcuno. Sguardi e cori del pubblico si sono posati su Heyman, che scuotendo la testa ha ribadito che il suo non sarà un tradimento, ma il pagamento di un favore.