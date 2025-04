Oasport.it - Tiro a segno, l’Italia salta la tappa di Coppa del Mondo di Lima

Continua in Sudamerica la stagione didel2025 di: archiviata la prima, andata in scena a Buenos Aires, in Argentina, il secondo appuntamento si svolgerà da martedì 15 a lunedì 21 aprile in Perù, a, che in Argentina era stata presente con il settore maschile della pistola, cogliendo il podio con Riccardo Mazzetti da 25 metri, oltre alle finali centrate da Massimo Spinella nella stessa specialità e da Paolo Monna nella gara da 10 metri, non sarà della partita in Perù.La Cina spera di ripetere i successi centrati a Buenos Aires, e si presenterà acon i 3 vincitori della prima, ovvero Hu Kai (pistola ad aria compressa 10 m maschile), Sun Yujie (pistola sportiva 25 m femminile) e Wang Zifei (carabina ad aria compressa 10 m femminile), e con le 2 coppie vincitrici delle prove miste.