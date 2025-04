Renate e Trento ai playoff pareggio a reti inviolate e spettacolo di Nobile

playoff. L'ultimo turno regala la certezza matematica al Renate (ma anche al Trento con cui ha giocato sabato) della post-season. Finisce 0-0 ed è già una mezza notizia perché sostanzialmente il Renate quest'anno ha vinto (spesso 1-0) o perso, quasi mai pareggiato (sei volte). Una piccola considerazione statistica che racconta bene anche la sfida del "Briamasco", non indimenticabile specie per gli ospiti, quasi mai al tiro con discreta pericolosità nell'arco dei 90 minuti e salvati invece a tempo scaduto dalla doppia parata acrobatica di Tommaso Nobile, diventata virale sui social per la spettacolarità e l'elevatissimo grado di difficoltà. Ma anche per il suo peso specifico visto che di fatto porta in dote un punticino che tiene il Renate nel gruppone delle squadre a quota 54.

