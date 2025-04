Trump congela 22 miliardi di fondi ad Harvard ribelle

Il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato di aver congelato più di 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e 60 milioni di dollari in contratti all'Università di Harvard, dopo che l'istituto ha respinto le richieste dell'amministrazione Trump che chiedeva ampie riforme del governo e della leadership dell'università, nonché modifiche alle sue politiche di ammissione. Aveva inoltre chiesto, in una lettera inviata venerdì all'università, di verificare la diversità nel campus e di smettere di riconoscere alcuni club studenteschi. Ieri il presidente di Harvard Alan Garber ha dichiarato che l'università non si sarebbe piegata alle richieste del governo. Poche ore dopo, il governo ha congelato miliardi di dollari di finanziamenti federali di sovvenzioni.

