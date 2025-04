Selena Gomez Lady Gaga Adele Tom Holland 038 Zendaya i super matrimoni dell8217estate 2025

matrimoni: anche in questo 2025 sono molte le star che hanno deciso di dirsi “sì” nella bella stagione. La maggioranza si è fidanzata nel 2024, altre coppie invece hanno deciso di convolare a nozze quasi a sorpresa, ma il comune denominatore è che “love is in the air”: ecco le celebrity che presto andranno all’altare e i matrimoni estivi delle star del 2025.I matrimoni estivi delle star del 2025Da Selena Gomez a Lady Gaga passando per la “nostra” Aurora Ramazzotti e per Zendaya e Tom Holland, sono tante le celeb che hanno annunciato (o in qualche modo confermato) il fidanzamento ufficiale nel 2024.Selena Gomez e Benny BlancoQuello tra Selena Gomez, 32 anni, e Benny Blanco, 36 anni, è probabilmente il matrimonio vip più atteso dell’anno. I due hanno reso pubblico il fidanzamento a dicembre, e pur non avendo rivelato alcun dettaglio sulla cerimonia è probabile che si celebrerà in estate in California. Amica.it - Selena Gomez, Lady Gaga, Adele, Tom Holland & Zendaya: i super matrimoni dell’estate 2025 Leggi su Amica.it Estate, tempo di sole, mare e.: anche in questosono molte le star che hanno deciso di dirsi “sì” nella bella stagione. La maggioranza si è fidanzata nel 2024, altre coppie invece hanno deciso di convolare a nozze quasi a sorpresa, ma il comune denominatore è che “love is in the air”: ecco le celebrity che presto andranno all’altare e iestivi delle star del.Iestivi delle star delDapassando per la “nostra” Aurora Ramazzotti e pere Tom, sono tante le celeb che hanno annunciato (o in qualche modo confermato) il fidanzamento ufficiale nel 2024.e Benny BlancoQuello tra, 32 anni, e Benny Blanco, 36 anni, è probabilmente ilo vip più atteso dell’anno. I due hanno reso pubblico il fidanzamento a dicembre, e pur non avendo rivelato alcun dettaglio sulla cerimonia è probabile che si celebrerà in estate in California.

