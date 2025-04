Coppia uccisa a Roma contro di loro almeno sei colpi pistola Le vittime rientravano a casa in bici

vittime sono cittadini cinesi. Al momento non si esclude alcuna pista, da un regolamento di conti a una rapina finita male Tgcom24.mediaset.it - Coppia uccisa a Roma, contro di loro almeno sei colpi pistola | Le vittime rientravano a casa in bici Leggi su Tgcom24.mediaset.it Lesono cittadini cinesi. Al momento non si esclude alcuna pista, da un regolamento di conti a una rapina finita male

Sangue e piombo al Pigneto: un uomo e una donna sono stati uccisi sotto casa loro. Il duplice omicidio s’è registrato intorno alle 23 di ieri sera. Le vittime, entrambe di nazionalità cinese e ...

Una raffica di spari, due corpi a terra e poi la fuga a bordo di una moto a tutta velocità. Sangue e pallottole: l?allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23 lungo la via...

