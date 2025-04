Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, l’Iran smentisce i colloqui con gli Usa a Roma: “Resteranno in Oman”

“Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, da parte dell’che svolge il ruolo di mediatore e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questionesi conferma capitale di pace e di mediazione”, aveva detto ieri Antonio Tajani confermando la notizia diffusa dal sito statunitense Axios secondo cui il secondo round ditra Stati Uniti e Iran si sarebbe svolto nella Capitale. Invece nella notte è arrivata la smentita di Teheran.Anche il prossimo round di negoziati si terrà a Mascate, in, ha fatto sapere l’agenzia statale iraniana Irna, secondo cui il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato che, a seguito di consultazioni, è stato deciso di tenere il prossimo round dinella capitale dell’il 19 aprile.