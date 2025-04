Pareggio con Trestina Rigucci punta alla salvezza diretta

Trestina i ragazzi sono cresciuti ed hanno provato a ritrovare anche il successo che in casa ci manca da troppo tempo e che avrebbe avvicinato ancora di più l’obiettivo della salvezza diretta". Atos Rigucci non si sofferma troppo sulla classifica dopo il Pareggio senza reti con gli umbri dell’ex Simone Calori, anche se con una gara in meno da giocare, il vantaggio di tre punti sui playout se non decisivo è almeno incoraggiante. "Peccato – continua Rigucci – perché la squadra ci ha creduto fino alla fine e deve accontentarsi del Pareggio. Bisogna continuare a lavorare, a testa bassa, consapevoli di dover affrontare già questo giovedì a Grosseto un’altra partita molto difficile". Sport.quotidiano.net - Pareggio con Trestina: Rigucci punta alla salvezza diretta Leggi su Sport.quotidiano.net "Non è stato il nostro miglior primo tempo, ma nella ripresa, nonostante la differenza di età e di esperienza con ili ragazzi sono cresciuti ed hanno provato a ritrovare anche il successo che in casa ci manca da troppo tempo e che avrebbe avvicinato ancora di più l’obiettivo della". Atosnon si sofferma troppo sulla classifica dopo ilsenza reti con gli umbri dell’ex Simone Calori, anche se con una gara in meno da giocare, il vantaggio di tre punti sui playout se non decisivo è almeno incoraggiante. "Peccato – continua– perché la squadra ci ha creduto finofine e deve accontentarsi del. Bisogna continuare a lavorare, a testa bassa, consapevoli di dover affrontare già questo giovedì a Grosseto un’altra partita molto difficile".

Pareggio con Trestina: Rigucci punta alla salvezza diretta. Il pareggio fra Montevarchi e Trestina nelle parole di Atos Rigucci e Marco Croce. Montevarchi e Trestina pareggiano 0-0: un punto per muovere la classifica. Cosa Fare. Ne parlano su altre fonti

