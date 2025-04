La guerra dei Roses Benedict Cumberbatch e Olivia Colman innamorati nelle prime foto del reboot

reboot de La guerra dei Roses, che vede protagoniste le star britanniche Benedict Cumberbatch e Olivia Colman divise tra amore e guerra. Benedict Cumberbatch e Olivia Colman vivono una storia d'amore da cartolina nelle prime immagini di The Roses, reboot del cult di danny DeVito del 1989 La guerra dei Roses. Il film si concentra su Ivy (Colman) e Theo (Cumberbatch), una coppia felicemente sposata che inizia a vedere il proprio amore incrinarsi quando la carriera di Ivy decolla proprio mentre quella di Theo precipita, dando vita a una guerra senza esclusione di colpi. Fanno parte del cat anche Andy Samberg, Ncuti Gatwa, Kate McKinnon e Allison Janney. Vanity Fair ha svelato le prime foto del film, che mostrano la relazione apparentemente . Movieplayer.it - La guerra dei Roses: Benedict Cumberbatch e Olivia Colman innamorati nelle prime foto del reboot Leggi su Movieplayer.it Primo sguardo alde Ladei, che vede protagoniste le star britannichedivise tra amore evivono una storia d'amore da cartolinaimmagini di Thedel cult di danny DeVito del 1989 Ladei. Il film si concentra su Ivy () e Theo (), una coppia felicemente sposata che inizia a vedere il proprio amore incrinarsi quando la carriera di Ivy decolla proprio mentre quella di Theo precipita, dando vita a unasenza esclusione di colpi. Fanno parte del cat anche Andy Samberg, Ncuti Gatwa, Kate McKinnon e Allison Janney. Vanity Fair ha svelato ledel film, che mostrano la relazione apparentemente .

