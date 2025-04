Pronostico Real Madrid Arsenal numeri e precedenti scoraggiano Ancelotti

Real Madrid-Arsenal è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Il 3-0 dell'Emirates Stadium è stato indubbiamente un forte schiaffo in faccia per il Real Madrid, surclassato su tutti i fronti da un Arsenal in grande spolvero. Una prestazione strepitosa quella dei Gunners, resa ancora più speciale dalle prodezze balistiche del centrocampista Rice, autore di due memorabili gol su calcio di punizione. A rendere la lezione più severa per i Blancos c'ha poi pensato lo spagnolo Merino: l'ex Real Sociedad ha arrotondato il risultato ad un quarto d'ora dalla fine, spingendo gli uomini di Carlo Ancelotti sul ciglio del burrone, a un passo da quella che sarebbe un'eliminazione clamorosa (e dolorosa).

