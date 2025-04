Tre anni di In Puglia 24 il racconto visionario dell’editore Alessandro Nardelli

Alessandro Nardelli, editore e direttore di In Puglia 24, ha celebrato con una nota pubblica sui social i tre anni dalla nascita del suo giornale, con parole cariche di orgoglio e visione."Sembra ieri, eppure sono passati già tre anni da quando ho dato forma a un'idea che molti consideravano folle", scrive Nardelli. "Mi ritengo un editore e direttore visionario, in quanto ho creduto fin dal primo istante in un progetto incredibile, nato tra l'incertezza e l'entusiasmo, spinto solo da una visione chiara: raccontare la nostra terra in modo nuovo, veloce, autentico".Nato con l'ambizione di dare voce alla Puglia in una chiave innovativa, In Puglia 24 si è distinto sin da subito per l'approccio dinamico all'informazione e per la capacità di sperimentare strumenti all'avanguardia, compresa l'intelligenza artificiale, integrata in modo etico nel lavoro redazionale.

