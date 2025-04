Schianto sul Appia coinvolto il furgone del panificio

sull'Appia, all'altezza del centro commerciale "Il Decumano", nel territorio di Vitulazio. Coinvolti un'auto e un furgone del panificio.L'impatto è stato abbastanza violento. Sul posto due pattuglie dei. Casertanews.it - Schianto sull'Appia: coinvolto il furgone del panificio Leggi su Casertanews.it Un incidente stradale si è verificato questa mattina (15 aprile) poco dopo le 8, all'altezza del centro commerciale "Il Decumano", nel territorio di Vitulazio. Coinvolti un'auto e undel.L'impatto è stato abbastanza violento. Sul posto due pattuglie dei.

Potrebbe interessarti anche:

Tremendo schianto sull'Appia: automobilista finisce con l'auto nella cunetta

Paura verso le 19 di stasera sulla Strada Statale Appia all'altezza di un distributore di carburante a Casale di Carinola, dove un automobilista ha perso il controllo della propria vettura finendo ...

Schianto sulla statale, feriti in 4: coinvolto anche un bambino

Questa mattina, venerdì 21 febbraio 2025, un grave incidente si è verificato in via Susa ad Alpignano, nei pressi della rotonda all’incrocio con la nuova statale 24. Due auto, una Mg e una Peugeot ...

Incidente stradale, schianto tra due autoveicoli: coinvolto anche un rider

Un incidente stradale si è verificato nel corso della serata di oggi, domenica 30 marzo, poco dopo Ponte Le Cave in direzione Terni. Due le autovetture coinvolte nell’impatto, che ha interessato ...

Incidente mortale sull’Appia, arrestato il conducente del furgone: guidava sotto l’effetto di droga. Incidente a Itri, morto ragazzo di 16 anni, nello schianto coinvolti un furgone e due auto: ferito anche un al. TRAGEDIA A ITRI, MAXI INCIDENTE SULL'APPIA: A PERDERE LA VITA IL GIOVANE FORMIANO ANTONY DI FAVA. Incidente sull'Appia a Latina, conducente del camion drogato alla guida: scattano i domiciliari. Incidente mortale sull’Appia a Borgo Faiti, arrestato per omicidio stradale il conducente del furgone. Invade la corsia opposta con la moto: centauro 28enne muore sull'Appia. Ne parlano su altre fonti

Secondo corriereadriatico.it: Ancona, schianto sull'Asse Nord: quattro feriti nello scontro tra furgoni - ANCONA – Schianto sull'Asse nord sud questa mattina attorno alle 11: coinvolti due furgoni che si sono tamponati. Quattro le persone coinvolte, tutte soccorse dal 118, intervenuto ...

Secondo ilmattino.it: Incidente ad Arienzo, schianto tra auto e furgone. Pediatra estratta dalle lamiere: è grave in ospedale - Stava ritornando dal lavoro quando con la sua auto, un'Opel Mokka di colore grigio, sarebbe finita contro un furgone per cause ... pomeriggio di ieri lungo l'Appia, a pochi passi dal carcere ...

Nota di ilcittadino.it: Schianto all’alba in A1 a Borgo San Giovanni: furgone fuori controllo esce di strada e si ribalta nei campi - Perde il controllo del furgone a poche ... leggera entità per il 21enne coinvolto all’alba di oggi nell’incidente avvenuto lungo l’Autostrada del Sole: schianto avvenuto in direzione ...