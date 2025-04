Napoli Empoli 3 0 gol di Lukaku e doppietta di McTominay

Napoli batte l'Empoli 3-0 al 'Maradona' nell'incontro valido per la 32ma giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo un quarto d'ora di equilibrio, al 15? padroni di casa vicino al gol ma Marianucci sventa un tentativo di Lukaku a due passi dalla porta e mette in angolo. E' il preludio al gol del Napoli che arriva al 18? con McTominay, che in azione solitaria arriva al limite dell'area e fulmina Vasquez, forse tradito da un rimbalzo della palla. Un minuto più tardi Empoli vicino al pareggio con Gyasi che non trova la porta di testa su cross di Pezzella dalla sinistra. Al 21? tiro a giro di sinistro di Politano, il portiere ospite si oppone efficacemente. Al 38? Gilmour calcia alto da buona posizione, al 39? prodezza di Esposito che calcia al volo da posizione defilata ma Meret riesce a deviare e a evitare il pari dell'Empoli.

