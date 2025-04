Ranking UCI 15 aprile l’Italia rafforza il piazzamento Ganna miglior azzurro Pogacar dominatore

l’Italia conserva saldamente il quarto posto nel Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La nostra Nazionale conserva un buon margine nei confronti di Danimarca, Paesi Bassi e Francia al termine della settimana culminata con la Parigi-Roubaix. Il Belgio svetta al comando in maniera nitida davanti a Slovenia e Spagna in avvicinamento al periodo degli appuntamenti nelle Ardenne.Filippo Ganna ha purtroppo dovuto fare i conti con una foratura nel primo settore di pavé alla Parigi-Roubaix e non ha potuto lottare per un risultato di lusso in terra francese, perdendo anche una posizione nella classifica internazionale: ora è 14mo, appena davanti a Jonathan Milan. Il terzo italiano è Antonio Tiberi (28mo, stabile), poi a seguire troviamo Giulio Ciccone (38mo, -1), Diego Ulissi (57mo, +2) e Christian Scaroni (78mo, +1). Oasport.it - Ranking UCI (15 aprile): l’Italia rafforza il piazzamento, Ganna miglior azzurro, Pogacar dominatore Leggi su Oasport.it conserva saldamente il quarto posto nelUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La nostra Nazionale conserva un buon margine nei confronti di Danimarca, Paesi Bassi e Francia al termine della settimana culminata con la Parigi-Roubaix. Il Belgio svetta al comando in maniera nitida davanti a Slovenia e Spagna in avvicinamento al periodo degli appuntamenti nelle Ardenne.Filippoha purtroppo dovuto fare i conti con una foratura nel primo settore di pavé alla Parigi-Roubaix e non ha potuto lottare per un risultato di lusso in terra francese, perdendo anche una posizione nella classifica internazionale: ora è 14mo, appena davanti a Jonathan Milan. Il terzo italiano è Antonio Tiberi (28mo, stabile), poi a seguire troviamo Giulio Ciccone (38mo, -1), Diego Ulissi (57mo, +2) e Christian Scaroni (78mo, +1).

