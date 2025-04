Robur pronta per la sfida contro la Fezzanese Morosi e Masini tornano in campo

Robur è già concentrata sulla prossima sfida offerta dal calendario, la trasferta di Seravezza, 'casa' della Fezzanese. Pochi, anche stavolta, i giorni a disposizione di mister Voria (foto) per preparare la partita: la 32ma giornata di campionato andrà in scena dopodomani, in considerazione della Pasqua, Bianchi e compagni pesteranno l'erba dello stadio Buon Riposo alle 15. Pertanto c'è da immaginare che il tecnico bianconero si muoverà nuovamente nel segno della continuità, almeno in riferimento al sistema di gioco. Potrebbe cambiare semmai qualcosa a livello di interpreti per dare a tutti i giocatori ("questo è il mio credo", le sue parole) l'opportunità di farsi vedere. Rispetto alla gara con il San Donato Tavarnelle il mister avrà di nuovo a disposizione Morosi e Masini: entrambi, out per problemi fisici sabato, hanno infatti ripreso a lavorare regolarmente con la squadra.

