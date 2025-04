Usa arrestato un altro studente della Columbia per le manifestazioni pro Gaza rischia la deportazione

Gaza negli Stati Uniti va avanti. E a subirla più di tutti sono, di nuovo, gli studenti universitari. Mohsen Mahdawi, in possesso della green card americana, documento che consente a un cittadino straniero di risiedere e lavorare legalmente negli Stati Uniti in modo permanente, è stato arrestato lunedì in Vermont. Anche lui è uno studente della Columbia come Mahmoud Khalil, altro possessore di carta verde, e come il suo collega aveva preso parte all’organizzazione delle proteste nel prestigioso ateneo per chiedere lo stop ai bombardamenti nella Striscia. Lunedì, a quasi un anno da quelle manifestazioni, Mahdawi si è recato in un ufficio federale per rispondere a delle domande relative alla sua richiesta di cittadinanza. Ma in quei locali non ha trovato finalmente un passaporto americano, ma agenti a volto coperto con giacche Homeland Security Investigations che lo hanno arrestato. Ilfattoquotidiano.it - Usa, arrestato un altro studente della Columbia per le manifestazioni pro-Gaza: rischia la deportazione Leggi su Ilfattoquotidiano.it La repressione contro le proteste pro-negli Stati Uniti va avanti. E a subirla più di tutti sono, di nuovo, gli studenti universitari. Mohsen Mahdawi, in possessogreen card americana, documento che consente a un cittadino straniero di risiedere e lavorare legalmente negli Stati Uniti in modo permanente, è statolunedì in Vermont. Anche lui è unocome Mahmoud Khalil,possessore di carta verde, e come il suo collega aveva preso parte all’organizzazione delle proteste nel prestigioso ateneo per chiedere lo stop ai bombardamenti nella Striscia. Lunedì, a quasi un anno da quelle, Mahdawi si è recato in un ufficio federale per rispondere a delle domande relative alla sua richiesta di cittadinanza. Ma in quei locali non ha trovato finalmente un passaporto americano, ma agenti a volto coperto con giacche Homeland Security Investigations che lo hanno

