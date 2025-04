L’Università di Messina dopo i femminicidi di Lorena e Sara Spatari Nuovi protocolli e canali anonimato Non siete sole INTERVISTA

A novembre 2023, la professoressa Giovanna Spatari è diventata la prima donna Rettrice dell'Università di Messina. Il suo incarico per il sessennio 2023-2029 segue ad una serie d'importanti incarichi e ruoli svolti all'interno dell'Ateneo, sempre impegnata nelle politiche di genere, del welfare e del lavoro.

Sara Campanella, 21enne uccisa a Messina: il presunto assassino è Stefano Argentino, un collega di università. L'ha pedinata, è stato respinto e l'ha accoltellata

Quel ragazzo, collega di università, la seguiva da due anni. Era innamorato di lei, così diceva, senza essere corrisposto. Sara Campanella, la giovane studentessa di 22 anni uccisa ieri...

Ventiduenne uccisa a coltellate a Messina, fermato nella notte un collega dell'università

Si chiama Stefano Argentino e ha 27 anni il giovane fermato all'alba di oggi dai carabinieri per il femminicidio di Sara Campanella (CHI ERA), la studentessa di 22 anni originaria di Misilmeri ...

