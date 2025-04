Under 19 Unahotels in finale scudetto dopo vittoria su Napoli

Under 19 vince la semifinale del concentramento di Calcinaia contro Napoli per 66-57 e vola in finale dove troverà San Lazzaro (che ha battuto Torino 74-68) oggi alle 15: con un’altra vittoria si aprono le porte delle finali scudetto di Roma dal 28 aprile al 4 maggio. Contro i campani è stato decisivo un ultimo quarto da sballo (27-11 il parziale) e un dominante Deme (13 punti e 20 rimbalzi). Unahotels: Yadde 4, Suljanovic 15, Selva, Mainini, Carboni, Bonaretti 9, Lusetti L. 4, Lusetti F., Emokhare, Deme 13, Manfredotti L. 15, Abreu 6. All.: Rossetti. Turno trionfale di campionato con sole vittorie per la cantera. L’Under 17 supera Moncalieri 108-58 e mantiene la vetta del girone interregionale. Unahotels: Hadzhyiev 17, Morcavallo, Ghirardini 3, Manfredotti L. Sport.quotidiano.net - Under 19 Unahotels in finale scudetto dopo vittoria su Napoli Leggi su Sport.quotidiano.net La prima missione è compiuta. L’19 vince la semidel concentramento di Calcinaia controper 66-57 e vola indove troverà San Lazzaro (che ha battuto Torino 74-68) oggi alle 15: con un’altrasi aprono le porte delle finalidi Roma dal 28 aprile al 4 maggio. Contro i campani è stato decisivo un ultimo quarto da sballo (27-11 il parziale) e un dominante Deme (13 punti e 20 rimbalzi).: Yadde 4, Suljanovic 15, Selva, Mainini, Carboni, Bonaretti 9, Lusetti L. 4, Lusetti F., Emokhare, Deme 13, Manfredotti L. 15, Abreu 6. All.: Rossetti. Turno trionfale di campionato con sole vittorie per la cantera. L’17 supera Moncalieri 108-58 e mantiene la vetta del girone interregionale.: Hadzhyiev 17, Morcavallo, Ghirardini 3, Manfredotti L.

