La Promessa anticipazioni 15 aprile aria di crisi tra Salvador e Maria Fernandez

Promessa in onda martedì 15 aprile 2025. Qualcosa andrà storto nei progetti di Salvador e Maria Fernandez. La puntata de La Promessa di martedì 15 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador vuole assolutamente sposare Maria Fernandez, ma i loro progetti non sembrano andare nella direzione sperata. Maria Antonia, intanto, è molto preoccupata e spaventata dal comportamento di Cruz e Virtudes deve fare il possibile per impedire che il piano dei cuochi venga scoperto. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, Catalina vuole chiarire definitivamente con Pelayo e parte alla ricerca del conte. Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 15 aprile: aria di crisi tra Salvador e Maria Fernandez Leggi su Movieplayer.it Andiamo a scoprire insieme cosa succederà nella puntata de Lain onda martedì 152025. Qualcosa andrà storto nei progetti die M. La puntata de Ladi martedì 15andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima dellevuole assolutamente sposare M, ma i loro progetti non sembrano andare nella direzione sperata. MAntonia, intanto, è molto preoccupata e spaventata dal comportamento di Cruz e Virtudes deve fare il possibile per impedire che il piano dei cuochi venga scoperto. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Catalina vuole chiarire definitivamente con Pelayo e parte alla ricerca del conte.

Potrebbe interessarti anche:

La promessa, anticipazioni al 15 febbraio: il personale si mobilita per proteggere Pia

La promessa, anticipazioni dal 9 al 15 febbraio. Tutto il personale si mobilita per proteggere Pia, solo donna Petra vuole che Pia se ne vada. Romulo affida a Salvador il compito di organizzare le ...

La Promessa Anticipazioni 15 febbraio 2025: Pia è morta ma Don Alonso insabbia tutto!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 15 febbraio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Don Alonso cercherà di non far trapelare la notizia del suicidio di ...

La Promessa, anticipazioni 15 marzo: Petra accusa il conte Ayala, Martina fa amicizia in manicomio

Una forte accusa quella che verrà mossa da Petra nel corso della puntata de La Promessa in onda il 15 marzo, scopriamo insieme le anticipazioni. La puntata de La Promessa di sabato 15 marzo andrà in ...

La Promessa, anticipazioni 15 aprile: aria di crisi tra Salvador e Maria Fernandez. La Promessa, puntate dal 14 al 20 aprile: ecco le anticipazioni. La Promessa: anticipazioni da lunedì 14 a domenica 20 aprile! Manuel decide di aiutare Pia. La Promessa, anticipazioni 3 aprile: Adriano e Catalina ritrovano l'armonia. La Promessa: anticipazioni sabato 15 marzo! Santos rischia grosso. La Promessa, le trame dal 13 al 17 maggio 2024. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: La Promessa Anticipazioni 15 aprile 2025: Tra Maria e Salvador cresce la tensione mentre Maria Antonia ha paura di Cruz! - Il matrimonio tra Maria e Salvador potrebbe non andare come sperato. Nella puntata de La Promessa in onda il 15 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, i due ragazzi continueranno sì a organizzare le lo ...

Come scrive msn.com: La Promessa, anticipazioni 15 aprile: aria di crisi tra Salvador e Maria Fernandez - La puntata de La Promessa di martedì 15 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador vuole assolutamente sposare Maria Fernandez, ma i loro progetti non s ...

Riporta 105.net: La Promessa, puntate dal 14 al 20 aprile: ecco le anticipazioni - Settimana ricca di tensioni in La Promessa: Catalina e Pelayo provano di nuovo a stare insieme e Pia esce dalla grotta ...