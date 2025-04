Ventinovenne aggredisce i carabinieri durante un controllo stradale arrestato

arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito con violenza durante un. Bolognatoday.it - Ventinovenne aggredisce i carabinieri durante un controllo stradale: arrestato Leggi su Bolognatoday.it Serata movimentata all’interporto di Bentivoglio, dove un 29enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, è statodaicon l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha reagito con violenzaun.

Potrebbe interessarti anche:

Aggredisce la compagna durante il Carnevale: 30enne arrestato dai Carabinieri

Domenica sera, i Carabinieri della Compagnia di Montella sono intervenuti durante il carnevale montemaranese, per sedare una lite tra un uomo e una donna. L’allarme è scattato in seguito a una ...

Minaccia e aggredisce la madre che la ospita: 42enne arrestata dai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoA chiedere l’intervento dei carabinieri della Stazione di Caserta, nel pomeriggio di ieri 14.03.2025, è stata una 64enne del posto poiché la figlia, una 42enne ...

Ancona, choc a Villa Igea: si ubriaca prima di essere operato e aggredisce medici e carabinieri

ANCONA Doveva sottoporsi a un intervento chirurgico, ma deve aver bevuto qualche goccetto di troppo per farsi coraggio e in preda ai fumi dell?alcol, ha dato in escandescenze aggredendo...

Ventinovenne aggredisce i carabinieri durante un controllo stradale: arrestato. Accoltella i passanti e viene ucciso con otto colpi a Rimini: in tasca aveva un Corano. Aggressione a spoletina, s'indaga anche per rapina. San Gavino, 39enne urina sulla vetrina di un bar e poi aggredisce passanti e carabinieri -. Dolo, aggredisce alle spalle una donna e la rapina: arrestato. Aggredisce e tenta di stuprare una prostituta: le urla allarmano commerciante che chiama aiuto. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilgazzettino.it: Ventinovenne minaccia degli amici con una bottiglia di vetro per difendere la sua fidanzata, poi aggredisce anche i carabinieri - Dieci minuti più tardi sono arrivati i carabinieri. L'intervento All’arrivo della pattuglia, venti minuti dopo la mezzanotte, il ventinovenne ha reagito con fare manesco. «Tentava di spingere ...

lanuovariviera.it riferisce: Amandola, ventunenne ubriaco aggredisce i Carabinieri durante un controllo - Durante il controllo da parte dei militari della Stazione locale, il giovane ha perso il controllo e ha reagito in modo violento, arrivando a spintonare gli operatori. I Carabinieri, dopo aver ...

Come scrive zoom24.it: Aggredisce i carabinieri durante partita nel Vibonese, arrestato - Il 6 aprile scorso, i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di San Gregorio d’Ippona il quale, nel corso di alcuni disordini verificatisi durante ...