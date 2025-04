Sport.quotidiano.net - Sassuolo festeggia la promozione in Serie A: emozioni e celebrazioni dal divano

Qualcuno la tv l’aveva spenta, come Fabio Grosso, che poi l’ha riaccesa, facendosi accompagnare dal finale di Mantova-Spezia da "un’emozione diversa, ma va bene così". Gli altri neroverdi, invece, non è dato sapere se la gara del Martelli l’abbiamo vista o meno per intero, ma che l’abbiano vista nessun dubbio, come da testimonianze social che offrono ‘spaccati’ domestici della lunga domenica dele di. Chiusa da quel ‘Avevate dubbi?’ che celebra l’impresa neroverde sui social ufficiali della società e dove la maiuscola all’inizio non c’è, ovviamente, per caso. Ma torniamo ai giocatori, e ai loro divani: per un Obiang che attraverso il sito ufficiale della società neroverde parla di una squadra che ha raggiunto "il primo traguardo: il ritorno inA" ed è riuscita "a scrivere un pezzo della storia del club" e mette nel mirino i prossimi impegni esortando a chiudere al meglio il campionato" ce ne sono altri decisamente più irrituali.