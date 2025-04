Suzuki eVitara in rampa di lancio il primo suv elettrico del costruttore giapponese – FOTO

Suzuki alza il sipario sulla eVitara, il primo modello 100% elettrico della Casa giapponese. Un debutto carico di significati: non è solo l'ingresso del marchio nell'era BEV, ma anche una dichiarazione d'intenti: l'elettrico, secondo Suzuki, è robusto, accessibile, pratico. E soprattutto, divertente. In effetti questo modello rappresenta una nuova pietra miliare per il costruttore di Hamamatsu, che lo produrrà il presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India. Le vendite inizieranno nell'estate 2025, inizialmente in Europa, India e Giappone.Basata sul concept "Emotional Versatile Cruiser", la eVitara traduce il concetto di versatilità in una chiave contemporanea, accentuando il look robusto tipico dei SUV Suzuki dove spiccano i grandi cerchi, il passo allungato e gli interni dal design essenziale ma ricercato, dominati da uno schermo centrale multifunzione e da finiture ispirate al mondo dell'outdoor digitale.

