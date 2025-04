Rompipallone.it - Suarez shock, l’ha fatto di nuovo: morso ad un avversario

Avvenimentonella Concacaf Champions Cup tra l’Inter Miami e il Los Angeles FC. Luisè diprotagonista di un.Tutti abbiamo ancora bene in mente ilche il calciatore uruguaiano ex Barcellona, ha rifilato direttamente alla spalla di Giorgio Chiellini. Era il 24 giugno 2014, e l’Italia si giocava l’accesso del turno ai Mondiali 2014 nell’ultima giornata del Gruppo D. Quella partita, che ha poi portato all’eliminazione della Nazionale di Prandelli, rimase alla storia proprio per il clamoroso gesto di Luis, che lo portò alla squalifica di 9 partite internazionali e 4 mesi nei club. Oltre l’allontanamento, il centravanti aveva anche partecipato a sedute di psicanalisi per “mettere la testa a posto”. Dopo diversi anni, però,è ricaduto nel suo “vizio”.