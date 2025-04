Napolipiu.com - Napoli show, Lukaku e McTominay dominano: il sogno scudetto è ancora vivo

Tre gol per tornare a -3 dall'Inter e rilanciare le ambizioni. La risposta del Napoli di Antonio Conte non si è fatta attendere: al Maradona, davanti a 51mila spettatori, gli azzurri superano con autorità un Empoli coraggioso ma troppo scoperto. Protagonisti assoluti: Romelu Lukaku e Scott McTominay, la nuova coppia d'oro della fase offensiva partenopea.Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, il successo era l'unico risultato possibile per tenere il passo della capolista, reduce dalla vittoria contro il Cagliari. Nonostante le assenze pesanti di Buongiorno, Di Lorenzo e Anguissa, Conte ha saputo costruire un Napoli solido, maturo e cinico.Il vantaggio arriva al 18': Lukaku difende il pallone da due avversari e serve McTominay in corsa.