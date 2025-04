Grosseto in crisi playoff a rischio per i biancorossi di mister Consonni

biancorossi a resistere in zona playoff? Un obiettivo che, ad inizio di stagione, sembrava un ripiego e che, invece, a tre giornate dal termine della regular season sta diventando l'unico possibile da raggiungere. E non sarà facile centrarlo da parte di una squadra appare in affanno nonostante le dichiarazioni di mister Consonni rese al termine della sconfitta con l'Ostia Mare. La "navicella biancorossa" sta facendo acqua da tutte le parti, e anche I tifosi, ormai, nell'indifferenza generale, sembrano aver tirato i remi in barca. La discesa è iniziata dopo la fantastica cavalcata delle otto vittorie consecutive che aveva riacceso speranze e illusioni, con la prima gara del girone di ritorno che ha coinciso con la sconfitta di Orvieto: da quel momento in casa biancorossa è calato il buio.

