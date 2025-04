Il carabiniere che ha bloccato lo stupratore di Mestre Era agitato e cercava un marsupio ho chiamato per nome e ho capito che era lui

carabiniere di 23 anni, ha fermato l'uomo che ha violentato una undicenne. Massimiliano Mulas non è mai stato dichiarato socialmente pericoloso. In oltre vent'anni ha diversi precedenti per violenza Vanityfair.it - Il carabiniere che ha bloccato lo stupratore di Mestre: «Era agitato e cercava un marsupio: l'ho chiamato per nome e ho capito che era lui» Leggi su Vanityfair.it Così Carmine Tondi,di 23 anni, ha fermato l'uomo che ha violentato una undicenne. Massimiliano Mulas non è mai stato dichiarato socialmente pericoloso. In oltre vent'anni ha diversi precedenti per violenza

Il carabiniere che ha bloccato lo stupratore di Mestre: «Era agitato e cercava un marsupio: l'ho chiamato per nome e ho capito che era lui. Massimiliano Mulas, chi è Carmine Tondi, il carabiniere fuori servizio che ha bloccato lo stupratore: «Era agi. VENEZIA | IL RACCONTO DEL CARABINIERE: «COSI’ HO BLOCCATO LO STUPRATORE». Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. La vittima «non casuale seguita da giorni dallo stupratore. Chi è Massimiliano Mulas, l'uomo che ha violentato una 11enne per strada: stupratore seriale già condannato varie volte. Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. La vittima «non casuale seguita da giorni dallo stupratore. Ne parlano su altre fonti

Nota di antennatre.medianordest.it: VENEZIA | IL RACCONTO DEL CARABINIERE: «COSI' HO BLOCCATO LO STUPRATORE»

Si apprende da informazione.it: IL RACCONTO DEL CARABINIERE: «COSI’ HO BLOCCATO LO STUPRATORE» – ANTENNA TRE - /04/2025 VENEZIA – Ecco chi è il carabiniere della compagnia di Mestre che grazie ad una intuizione, giovedì sera dopo la brutale violenza è riuscito ad arrestare lo stupratore seriale || Sulla Gazzel ...

Segnala ilmessaggero.it: Massimiliano Mulas violenta una bambina di 11 anni. La vittima «non casuale seguita da giorni dallo stupratore seriale» - MESTRE (VENEZIA) - È verosimile che la violenza non sia frutto di una scelta casuale. Il 45enne Massimiliano Mulas, con una lunga sfilza di precedenti penali e anni di galera per rapine ...