Gravissimo tutto questo è disgustoso The Couple Manila nella bufera il pubblico non ci sta

nella seconda puntata di The Couple Ilary Blasi ha colto la palla al balzo per vederci chiaro sulla situazione Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. In settimana, infatti, dopo le dichiarazioni di lei e Stefano Oradei sulla nascita del loro amore è riesploso il caso tradimento. A molti, incluso Amoruso, la versione della coppia porta a un’incongruenza temporale: secondo quanto sostengono in molti, infatti, in quel periodo (gennaio 2023, ndr) stava ancora insieme all’ex.Ex che si è scagliato a sua volta contro la concorrente, pungendola e sostenendo a gran voce che prima o poi la verità viene sempre a galla. Messa al corrente di quanto è stato scritto e detto fuori dalla casa di The Couple ha replicato secca all’ex compagno: “La verità è che, per chi vive nella menzogna, i conti vengono a galla. Leggi su Caffeinamagazine.it Come era prevedibile,seconda puntata di TheIlary Blasi ha colto la palla al balzo per vederci chiaro sulla situazioneNazzaro e Lorenzo Amoruso. In settimana, infatti, dopo le dichiarazioni di lei e Stefano Oradei sulla nascita del loro amore è riesploso il caso tradimento. A molti, incluso Amoruso, la versione della coppia porta a un’incongruenza temporale: secondo quanto sostengono in molti, infatti, in quel periodo (gennaio 2023, ndr) stava ancora insieme all’ex.Ex che si è scagliato a sua volta contro la concorrente, pungendola e sostenendo a gran voce che prima o poi la verità viene sempre a galla. Messa al corrente di quanto è stato scritto e detto fuori dalla casa di Theha replicato secca all’ex compagno: “La verità è che, per chi vivemenzogna, i conti vengono a galla.

Potrebbe interessarti anche:

Sanremo 2025, Fedez: “Le polemiche? Pago un errore gravissimo. Non vengo da un periodo in cui sono proprio Ironman. Le lenti a contatto? Le ho anche che prendono tutto il bulbo”

Fedez, dopo aver condiviso il messaggio sul suo messaggio in merito al brano “Battito“, è intervenuto in una delle sporadiche apparizioni promozionali sanremesi al podcast “Pezzi“. Anzitutto il ...

The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

Uomini e Donne: Chi è Lucia Melillo? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over

Conosciamo meglio Lucia, la dama bionda del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha fatto infuriare Gemma!