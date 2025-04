Massimiliano Rossi guida il Forlì verso la promozione in Serie C

Massimiliano Rossi, 27enne ‘tuttocampista’ in forza al Forlì – 25 presenze condite da 3 gol, quest’anno, in biancorosso – rientra nel novero di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe sempre avere con sè. Per versatilità, spirito di abnegazione e acume tattico. Ritrovata una maglia da titolare, domenica a Piacenza, l’ex Carpi ha colto la palla al balzo e fornito un contributo di nerbo ai fini del blitz della capolista, cui ora mancano solo 3 punti per la certezza aritmetica del ritorno in Serie C. Rossi, undicesima vittoria e distacco immutato (+7) sul Ravenna a tre giornate dal termine. È il caso di dire: ‘Ci siamo’. "Lo diremo solo quando la matematica ci darà ragione. A Piacenza abbiamo messo altro fieno in cascina, giovedì in casa con la Pistoiese sarà una finale". Sport.quotidiano.net - Massimiliano Rossi guida il Forlì verso la promozione in Serie C Leggi su Sport.quotidiano.net Da frangiflutti davanti alla difesa a mezzala con propensione all’inserimento è un attimo., 27enne ‘tuttocampista’ in forza al– 25 presenze condite da 3 gol, quest’anno, in biancorosso – rientra nel novero di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe sempre avere con sè. Per versatilità, spirito di abnegazione e acume tattico. Ritrovata una maglia da titolare, domenica a Piacenza, l’ex Carpi ha colto la palla al balzo e fornito un contributo di nerbo ai fini del blitz della capolista, cui ora mancano solo 3 punti per la certezza aritmetica del ritorno inC., undicesima vittoria e distacco immutato (+7) sul Ravenna a tre giornate dal termine. È il caso di dire: ‘Ci siamo’. "Lo diremo solo quando la matematica ci darà ragione. A Piacenza abbiamo messo altro fieno in cascina, giovedì in casa con la Pistoiese sarà una finale".

