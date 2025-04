Terni settanta appartamenti vuoti a San Lucio Raccolta firme per restituirli alla cittadinanza

settanta risultati vuoti (ventinove del Comune e le restanti di Ater). Il sindacato Asia Usb ha completato autonomamente una ricerca nel quartiere residenziale di San Valentino o meglio nella zona conosciuta come San Lucio. A pochi passi dalle abitazioni. Ternitoday.it - Terni, settanta appartamenti vuoti a San Lucio: “Raccolta firme per restituirli alla cittadinanza” Leggi su Ternitoday.it Centocinquantadue alloggi censiti, di cuirisultati(ventinove del Comune e le restanti di Ater). Il sindacato Asia Usb ha completato autonomamente una ricerca nel quartiere residenziale di San Valentino o meglio nella zona conosciuta come San. A pochi passi dalle abitazioni.

Terni, settanta appartamenti vuoti a San Lucio: “Raccolta firme per restituirli alla cittadinanza”. Terni, case popolari nel degrado e decine di appartamenti abbandonati. Ne parlano su altre fonti

