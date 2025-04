Cate Blanchett 8220Sto pensando sul serio di ritirarmi dal cinema Voglio fare molte cose nella vita8221

serio quando dico di rinunciare alla recitazione", ha raccontato Cate Blanchett. L'attrice, 55 anni, ha confessato di star pensando davvero al ritiro dal mondo del cinema, dopo una carriera lunga quasi 30 anni e due premi Oscar vinti. Leggi su Fanpage.it "Faccio sulquando dico di rinunciare alla recitazione", ha raccontato. L'attrice, 55 anni, ha confessato di stardavvero al ritiro dal mondo del, dopo una carriera lunga quasi 30 anni e due premi Oscar vinti.

Potrebbe interessarti anche:

L'incontro tra Cate Blanchett e Queen Camilla: moda e bellezza

Un evento di gala che celebra il teatro con stile e raffinatezza. Leggi tutto Cate Blanchett e Queen Camilla: eleganza e stile al Palazzo Reale su Donne Magazine.

Cate Blanchett: "Sono seria quando dico che voglio smettere di recitare"

L'attrice Cate Blanchett ha parlato dei suoi progetti per il futuro, spiegando che sta pensando al proprio ritiro dal mondo della recitazione. Cate Blanchett ha rivelato, in un'intervista rilasciata ...

Jim Jarmusch: Cannes ha rifiutato il suo Father, Mother, Sister, Brother con Cate Blanchett

Jim Jarmusch: Cannes ha rifiutato il suo Father, Mother, Sister, Brother con Cate BlanchettJim Jarmusch: Cannes ha rifiutato il suo Father, Mother, Sister, Brother con Cate Blanchett Rumor della ...

cinema.everyeye.it riferisce: Cate Blanchett shock: 'Sto seriamente pensando di smettere di recitare' - Cate Blanchett sta davvero pensando di dire addio alla recitazione: le parole dell'attrice fanno preoccupare i fan ...

Segnala ecodelcinema.com: Cate Blanchett e il futuro della sua carriera: le dichiarazioni che preoccupano i fan - Cate Blanchett, icona del cinema, ha rivelato di considerare seriamente il ritiro dalla recitazione, suscitando sorpresa tra i fan e interrogativi sul futuro della sua carriera.

Lo riporta comingsoon.it: Cate Blanchett si ritira? La diva fa sul serio, perché pensa di smettere di recitare - Il mondo del cinema trema dopo le ultime dichiarazioni di Cate Blanchett. La talentuosa attrice ha chiarito in un'intervista che non scherza, quando parla di abbandonare la recitazione. Ma per quale m ...