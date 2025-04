Cultweb.it - Quando aprì il primo McDonald’s e come andarono davvero le cose?

Ilristoranteufficialmente il 15 aprile 1955 a Des Plaines, nell’Illinois, negli Stati Uniti. Tuttavia, questa data rappresenta l’inizio del franchising cosìlo si conosce oggi, non l’origine assoluta del marchio, nato otto anni prima. Nel 1948, infatti, i fratelli Richard e Maurice McDonald rivoluzionarono il proprio ristorante di San Bernardino, in California, introducendo un innovativo sistema di servizio rapido. Questo modello, basato su una cucina a catena di montaggio, riduceva drasticamente tempi e costi, ponendo le basi per il fast food moderno.L’incontro decisivo avvenne nel 1954,Ray Kroc, un rappresentante di frullatori per milkshake, rimase colpito dall’efficienza del locale dei fratelli McDonald. Intravedendo un potenziale di espansione nazionale, propose di diventare il loro agente per lo sviluppo in franchising.