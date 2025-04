Incontro Oman colloqui costruttivi tra USA e Iran sul accordo nucleare

Incontro diretto in Oman con gli emissari Iraniani "è stato positivo, costruttivo, avvincente": lo ha dichiarato l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff in un'intervista a Fox News andata in onda stamattina. Qualsiasi accordo nucleare tra Stati Uniti e Iran "riguarderà in gran parte il monitoraggio del programma di arricchimento dell'uranio" portato avanti dalla Repubblica islamica, ha affermato Witkoff, senza menzionare la richiesta di ottenere il completo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nel suo primo mandato da presidente Usa nel 2018 si ritirò unilateralmente dall'accordo internazionale sul nucleare di Teheran del 2015, ha riportato l'Iran al centro dell'attenzione da quando è tornato in carica a gennaio. Quotidiano.net - Incontro Oman: colloqui costruttivi tra USA e Iran sull'accordo nucleare Leggi su Quotidiano.net Il primodiretto incon gli emissariiani "è stato positivo, costruttivo, avvincente": lo ha dichiarato l'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff in un'intervista a Fox News andata in onda stamattina. Qualsiasitra Stati Uniti e"riguarderà in gran parte il monitoraggio del programma di arricchimento dell'uranio" portato avanti dalla Repubblica islamica, ha affermato Witkoff, senza menzionare la richiesta di ottenere il completo smantellamento del programmadi Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nel suo primo mandato da presidente Usa nel 2018 si ritirò unilateralmente dall'internazionale suldi Teheran del 2015, ha riportato l'al centro dell'attenzione da quando è tornato in carica a gennaio.

Potrebbe interessarti anche:

Nucleare, l’Iran smentisce i colloqui con gli Usa a Roma: “Si terranno ancora in Oman”

“Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, da parte dell’Oman che svolge il ruolo di mediatore e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, ...

Ucraina, “molto positivi” i colloqui tra Usa e Russia. Entro febbraio, incontro Trump-Putin

In una conferenza stampa tenutasi a Mar-a-Lago, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito “molto positivi” i colloqui tra Washington e Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina, ...

Ucraina, al via i colloqui in Arabia Saudita. Incontro tra il segretario Usa Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov

A Riad il summit per porre fine alla guerra in Ucraina. Kirill Dmitriev, capo del Fondo russo per gli investimenti diretti e personaggio molto influente a Mosca, che fa parte della delegazione russa ...

Incontro Oman: colloqui costruttivi tra USA e Iran sull'accordo nucleare. Trattativa Usa-Iran sul nucleare, scontro sui colloqui a Roma. Teheran: «Discutiamo in Oman». USA-Iran, Casa Bianca: “Colloqui molto costruttivi”. Muscat, incontro tra emissari USA e Iran: colloqui costruttivi.. Colloqui sul nucleare: Roma ospiterà il secondo round tra Usa e Iran. Usa-Iran, prove di dialogo: colloqui indiretti sul nucleare in Oman. «Incontri costruttivi e promettenti». Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Nucleare, i colloqui Usa-Iran restano in Oman: sfuma l’ipotesi Roma per il secondo round - Sabato scorso, Iran e Stati Uniti hanno tenuto un primo incontro a Mascate, con il coinvolgimento dell’Oman ... definito i colloqui come “produttivi”. La Casa Bianca in una dichiarazione sabato ha ...

Come scrive gaeta.it: Dettagli sull’incontro a Oman - Incontro diplomatico tra Stati Uniti e Iran in Oman segna un passo avanti nel dialogo sul programma nucleare, ma le tensioni e le sfide rimangono significative per un accordo duraturo.

Riporta msn.com: Trattativa Usa-Iran sul nucleare, scontro sui colloqui a Roma. Teheran: «Discutiamo in Oman» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...