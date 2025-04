Quifinanza.it - Petrolio sconta dazi e crescita debole: l’Opec taglia stime domanda

Leggi su Quifinanza.it

Ilvivrà un biennio difficile, accusando l’impatto di unamondiale che rallenta, non solo per iannunciati da Trump, ma anche per unaeconomica più lenta del previsto. E’ quanto emerge dall’ultimo report mensile del, che è stato costretto a rivedere (in peggio) l’outlook sullaper il 2025 e 2026, dopo aver abbassato anche ledei due anni precedenti (2023 e 2024) di 100mila barili.Le nuovesullaLadellaglobale diper il 2025 è stata rivista al ribasso (-150 mila barili) a 1,3 mb/g, riflettendo i dati pervenuti nel primo trimestre del 2025 ed istatunitensi recentemente annunciati. Ladinei Paesi OCSE nel 2025 è stata rivista al ribasso di circa 60mila barili al giorno ed ora si prevede che crescerà di circa 0,04 mb/g, guidata dalle Americhe e da una ripresa nell’Asia-Pacifico.