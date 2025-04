Lions day a Cava grande partecipazione per l’analisi della densitometria ossea in piazza

piazza Duomo a Cava de’ Tirreni, il Lions day 2025, giornata di prevenzione gratuita rivolta alla comunità.Quest’anno è stato effettuato lo screening della densitometria ossea con un macchinario MOC (mineralometria ossea computerizzata) ad ultrasuoni a secco in grado di misurare in meno di 15 secondi l’indice tramite una rilevazione effettuata sul tallone. In particolare, è stato misurato il BQI (indice di qualità ossea) che poi è stato confrontato, mediante il software fornito, con il T-score (valori di assoluta normalità) e lo Z-score (classificazione a seconda dell’età) in modo da fornire un’analisi completa dello stato del paziente.La mattinata di prevenzione è terminata con uno screening su complessivamente 60 persone di cui l’80% di sesso femminile e il 20% di sesso maschile. Anteprima24.it - Lions day a Cava: grande partecipazione per l’analisi della densitometria ossea in piazza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto lo scorso sabato 12 aprile, inDuomo ade’ Tirreni, ilday 2025, giornata di prevenzione gratuita rivolta alla comunità.Quest’anno è stato effettuato lo screeningcon un macchinario MOC (mineralometriacomputerizzata) ad ultrasuoni a secco in grado di misurare in meno di 15 secondi l’indice tramite una rilevazione effettuata sul tallone. In particolare, è stato misurato il BQI (indice di qualità) che poi è stato confrontato, mediante il software fornito, con il T-score (valori di assoluta normalità) e lo Z-score (classificazione a seconda dell’età) in modo da fornire un’analisi completa dello stato del paziente.La mattinata di prevenzione è terminata con uno screening su complessivamente 60 persone di cui l’80% di sesso femminile e il 20% di sesso maschile.

