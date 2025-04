Incidente mortale all8217alba a Roma 19enne al volante travolge e uccide un uomo su via Trionfale

Incidente mortale su via Trionfale. La vittima è un uomo di 47 anni travolto mentre attraversava la strada. Leggi su Fanpage.it L'su via. La vittima è undi 47 anni travolto mentre attraversava la strada.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente mortale in autostrada, uomo si schianta in moto contro un muretto

Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: un motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara ...

Tragedia a Castelguelfo di Noceto: incidente mortale per un elicottero

Tragedia a Castelguelfo di Noceto: Lorenzo Rovagnati, CEO dell’omonima azienda di salumi, perde la vita insieme agli altri due occupanti Un tragico incidente ha scosso la comunità di Castelguelfo ...

Incidente mortale a Capriolo, lungo la 469: auto e tir si scontrano, la vittima è un uomo di 65 anni

Capriolo (Brescia), 6 febbraio 2025 – Primo incidente mortale di questo febbraio 2025 a Capriolo, in Franciacorta. I fatti sono accaduti lungo la strada 469, sul confine tra il paese e la frazione ...

Si apprende da notizie.it: Terribile incidente mortale nella notte a Roma: chi era la vittima - Nel drammatico incidente di questa notte zona Torrino-Euro a Roma ha perso la vita un ragazzo di 26 anni. Al momento il nome della vittima non è stato reso noto. Intanto la Polizia ha aperto una ...

gaeta.it riferisce: Tragedia nella notte a Roma: giovane perde la vita in un incidente stradale - Un giovane di 26 anni perde la vita in un incidente stradale a Roma, scatenando il cordoglio della comunità e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza sulle strade italiane.

Come scrive informazione.it: Incidente mortale a Roma, 26enne perde il controllo dell'auto e si schianta contro albero - Un ragazzo di 26 anni è morto la notte scorsa nello schianto della sua auto contro un albero. Pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via della Muraglia 3 ...