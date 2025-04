L’acqua a Piacenza costa di più bolletta media di 555 euro per 182 mc in città le perdite salgono al 22

L’acqua in provincia di Piacenza: 555 euro in media la spesa per una famiglia di tre persone che ne ha consumati 182 metri cubi nel corso del 2024. Una bolletta più salata rispetto a quella dell’anno precedente - maggiore del 9,9% - e che vede un aumento superiore a quello. Ilpiacenza.it - L’acqua a Piacenza costa di più: bolletta media di 555 euro per 182 mc, in città le perdite salgono al 22% Leggi su Ilpiacenza.it Cresce la spesa perin provincia di: 555inla spesa per una famiglia di tre persone che ne ha consumati 182 metri cubi nel corso del 2024. Unapiù salata rispetto a quella dell’anno precedente - maggiore del 9,9% - e che vede un aumento superiore a quello.

Potrebbe interessarti anche:

Gestione della risorsa idrica: Focus Acqua è un successo anche a Piacenza

Focus Acqua, forum permanente di Acqua Campus e Cer-Canale Emiliano Romagnolo, in collaborazione con Anbi, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e aperto a tutti gli stakeholder della filiera ...

Dove costa di più la bolletta dell’acqua e quanto è aumentata: la classifica delle Regioni

La bolletta dell'acqua più cara in tutta Italia si paga in Toscana, quella più economica in Molise. Nell'ultimo anno la spesa è crescita di circa 20 euro a livello nazionale, ma con forti differenze ...

Un'ondata di pioggia eccezionale sulla costa: in poche ore acqua giù l'acqua di due mesi invernali

In poche ore sulla costa abruzzese e dunque anche su Pescara e Montesilvano, è caduto l'equivalente di due mesi di pioggia invernale per un totale (fino ad ora) di 100 millimetri d'acqua. A dirlo ...